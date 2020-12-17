مصرع شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا

أفادت وسائل اعلام أمريكية بمقتل ضابط في الشرطة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار في مدينة كونكورد بولاية نورث كارولينا. وبحسب قناة "فوكس نيوز" فإن إطلاق النار المتبادل أدى أيضا إلى مقتل الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار، ولا تزال هويته مجهولة. وأكدت الشرطة أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، وقد تم فتح تحقيق فيه.

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