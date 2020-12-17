رئيس وزراء باكستان يتعهد بالمساعدة في خفض مستوى العنف بأفغانستان

قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني "صديق صديقي" إن الرئيس "أشرف غني" أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" ناقشا خلالها عملية السلام ومخاوفهما من تصاعد وتيرة العنف في أفغانستان.

وأضاف صديقي -في تصريحات نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس- أن رئيس الوزراء الباكستاني أبلغ الرئيس الأفغاني بأن إسلام أباد ستساعد كابول في خفض مستوى العنف مما يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

من جانبها قالت إسلام أباد -في بيان- إن خان أجرى محادثات هاتفية مع غني من أجل مناقشة التقدم الذي تم إحرازه في عملية السلام الأفغانية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الباكستانية - الأفغانية.. مشيرة إلى أن خان أكد مجددًا دعم باكستان الثابت لعملية السلام الأفغانية من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في أفغانستان.

وأضاف البيان أن خان شدد على أن تواصل باكستان مع كل الأطراف في أفغانستان يعد جزءا من جهودها الرامية لضمان إحراز تقدم بشأن تسوية سياسية شاملة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد مجددًا دعوة إسلام أباد لكل الأطراف الأفغانية لاتخاذ إجراءات من أجل خفض مستوى العنف مما يؤدي إلى وقف إطلاق النار، واتفقا الزعيمين على مواصلة تعاونهما في دعم عملية السلام وتعزيز التعاون المشترك.