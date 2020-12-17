رغم هجوم أردوغان الدائم على ماكرون.. اجتماع تركي فرنسي في باريس

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع مع فرنسا اليوم في باريس.

وقال الوزير التركي في تصريحات له إن هذا الاجتماع يأتي بمشاركة السفير التركي لدى فرنسا، وذلك لوضع خارطة طريق للعلاقات مع فرنسا.

وأكد أوغلو على إمكانية تطبيع العلاقات مع فرنسا، خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد هجومه على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أن فرنسا تعيش مرحلة خطيرة في ظل رئاسة ماكرون.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها من مدينة اسطنبول أنه يأمل في رؤية فرنسا تتخلص بأسرع وقت من رئيسها إيمانويل ماكرون، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.

وقال أردوغان: "فرنسا تعيش مرحلة خطيرة للغاية مع ماكرون، أتمنى أن تتخلص مما يسببه لها من كوارث في أسرع وقت".

واعتبر أردوغان أن فرنسا لن تتخلص من احتجاجات السترات الصفراء، طالما ظل ماكرون في السلطة، مشيرا إلى أنها قد تتفاقم بشكل أكبر.