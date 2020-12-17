فلسطيني يترشح لمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية

أعلن الشاب الفلسطيني سام رسول (39 عاما)، عن ترشحه لمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية في الانتخابات المقررة العام المقبل، والتي تشمل انتخاب حاكم الولاية والمدعي العام ونائب الحاكم، إضافة إلى مائة مقعد في مجلس المندوبين.
وينحدر رسول من مدينة البيرة، وهو عضو مجلس النواب (المندوبين) عن الحزب الديمقراطي في الولاية منذ عام 2014.
وعقدت الجالية الفلسطينية والعربية عدة اجتماعات عبر الفيديو كونفرنس لبحث سبل مساعدة رسول للوصول لهذا المنصب، وتقديم الدعم المادي لحملته الانتخابية .
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