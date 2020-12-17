حددت إسرائيل موعد افتتاح سفارتها في الإمارات إثر تطبيع العلاقات بينهما مؤخرًا.
وقال موقع "الخليج تايمز" نقلا عن وزارة الخارجية الاسرائيلية، إن إسرائيل ستفتتح سفارتها في الإمارات في الأسبوع الأول من شهر يناير.
وأوضح أن السفارة والقنصلية ستكونان "كبيرتان" نظرا لأهمية العلاقة التاريخية بين إسرائيل والإمارات، مضيفا: "لا أستطيع أن أقول لك أن البعثات ستكون واحدة من الأكبر في العالم. لكن يمكنني القول أن سفارتنا وقنصليتنا في الامارات ستكون حقا كبيرة".
وأكد المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية للموقع :"نأمل أن يتم افتتاح السفارة بحلول نهاية ديسمبر أو في أول أسبوع من شهر يناير 2021 سوف تكون لنا سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي".
وكانت تقارير اسرائيلية ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية أن السفارة:"قد تكون بحجم البعثات في واشنطن، لندن أو موسكو".
وقال المتحدث الاسرائيلي أن وفدًا حكوميًا اسرائيليًا كان في الإمارات الأسبوع الماضي للبحث عن موقع مناسب لإنشاء السفارة فيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال أيام.. إسرائيل تعلن موعد افتتاح سفارتها في الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.