عداد كورونا في العالم.. 74.5 مليون إصابة و1.6 مليون حالة وفاة

أظهرت مواقع رصد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصول إصابات الفيروس في العالم إلى أكثر من 74.5 مليون إصابة.

فيما كشفت عن تسجيل أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم، حتى الآن.

ونُقلت امرأة تعمل في الرعاية الصحية بولاية ألاسكا الأمريكية إلى المستشفى، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية بشكل خطير بعد يوم من تناولها لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الطبيبة ليندي جونز، مديرة قسم الطوارئ الطبية في المستشفى، إن العاملة التي تناولت اللقاح لم تكن تعاني من أي حساسية قبل أن تتناول اللقاح، موضحة أنها أصيبت بضيق تنفس وأحمر وجهها بعد 10 دقائق من تلقيها اللقاح، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشارت جونز إلى أن الأعراض التي ظهرت على العاملة بعد تناولها اللقاح ذهبت بعد فترة وجيزة لدى استخدامها الأدرينالين، موضحة أن العاملة ظلت متحمسة لتلقي اللقاح ومن المقرر أن تخرج من المستشفى في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت: "إنها بصحة جيدة الآن وتبلي بلاء حسنًا".

وأكدت "نيويورك تايمز" أن عددا من المسئولين الحكوميين هرعوا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن حالة العاملة التي تلقت اللقاح، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر وصفتهم الصحيفة بـ "ألمطلعين".

وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن يدفع الحادث عددا من المسئولين الفيدراليين إلى توخي المزيد من الحذر حيال أي آثار جانبية خطيرة قد تظهر على متلقي اللقاح.