إصابة ممرضة أمريكية بأعراض شديدة عقب تلقيها لقاح فايزر.. والشركة: سنحقق في الأمر

أعلنت شركة فايزر، المنتجة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إجراء تحقيق دقيق في حادث تعرض عنصر طبي في الولايات المتحدة لبعض الأعراض الشديدة عقب الحصول على اللقاح.

وقال مصدر في الشركة وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن الشركة ليست لديها معلومات دقيقة عن الحالة حتى الآن، مشيرًا إلى تعاون الشركة مع السلطات الأمريكية من أجل التحقق من الأمر.

وأضاف أن: "سنتابع بدقة جميع الأنباء بشأن أعراض الحساسية الخطيرة التي تظهر بعد التطعيم، وعند الضرورة، تحديث الصياغة على التعليمات".

وتعرضت إحدى العاملات في مجال الرعاية الصحية في ولاية آلاسكا الأمريكية، لأعراض حساسية شديدة، عقب تلقيها لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن العاملة المصابة ظلت في المستشفى تحت الملاحظة، حيث هدأ الأمر عقب فترة وجيزة من علاجها بالإبينفرين.

وقال مسئول في المستشفى إن العاملة ليس لديها تاريخ مع الحساسية، لكنها تعرضت لأعراض تحسسيّة بعد 10 دقائق فقط من تلقيها لقاح فايزر الخاص بكورونا.

وكانت الأعراض التي تعرضت لها العاملة الصحية الأمريكية، الاحمرار، وضيق التنفس.

وأضافت المديرة الطبية لقسم الطوارئ في المستشفى، ليندي جونز، أن العاملة لا تزال متحمسة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، حيث أصبحت بصحة جيدة.