لمواجهة كورونا.. أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي بعد استئناف التنسيق الأمني

كشف مراسل الشؤون الفلسطينية في "قناة" كان العبرية، النقاب عن عقد أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منذ استئناف التنسيق الأمني والمدني.
وقال جال بيرجر، صباح اليوم الخميس، إن لقاءً صحياً عقد بين ممثلي وزارة الصحة الإسرائيلية، وممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، لمناقشة سبل مواجهة كورونا.
وبحسب المراسل، طلب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، من المسؤولين الفلسطينيين الإسراع بعملية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
وأشار بيرجر الى أن هناك حوالي 15 ألف إصابة بالكورونا في مناطق السلطة بالضفة، بينهم 150 بحالة الخطر، و9 آلاف إصابة في قطاع غزة، بينهم 200 مريضا بحالة الخطر.
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