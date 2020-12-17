تحذير من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار متفرقة تسبق برياح نشطة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت الهيئة السعودية في تقريرها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت السعودية بالأمس شهدت سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

وناشدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وشهد عدد من أحياء محافظة جدة السعودية، صباح امس، الأربعاء، هطول أمطار متفرقة بين خفيفة إلى متوسطة وسط أجواء غائمة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد المركز الوطني للأرصاد أن هطول الأمطار استمر في المحافظة حتى الرابعة عصرًا وصحبها رياح سطحية نشطة، فضلا عن تدنٍ في الرؤية.

فيما دعت أمانة جدة إلى تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه وعدم ترك الأطفال يلعبون عند تجمعات المياه.

كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن مصادر الكهرباء، مؤكدة أنها أكملت استعداداتها للتعامل مع الأمطار بالمحافظة