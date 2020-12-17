استعلام نظام نور بالهوية 1442 نتائج الطلاب لولي الأمر noor results بالسجل

ننشر رابط استعلام نظام نور بالهوية 1442 المركزي لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط 1442، وذلك بعد أن يتم تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري من جانب وزارة التعليم عام، حيث يوفر موقع نور الرسمي خدمة استخراج شهادات الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للنظامين الفصلي والمقررات.

وتعمل وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية علي متابعة أعمال إخراج نتائج الطلاب عبر موقع نور المركزي، ونوفر رابط الاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر المتوفر دائماً والذي يمكنكم الدخول إليه من خلال اتباع رابط دخول noor المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع ثقفني، كما يمكنكم التعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور من خلال الفيديو التالي:

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية سابقاً، عن أن موقع نتائج نور noor results برقم الهوية، يتم إتاحة رابط الاستعلام الخاص به في أوقات الإعلان عن نتائج طلاب المراحل الثلاث بعد الاعتماد للنتائج الخاصة بمنتصف العام الدراسي ونهاية العام الدراسي فقط، وذلك من أجل التيسير علي الطلاب/الطالبات بالمملكة عند استخراج نتائج نظام نور 1442، أما فيما عدا ذلك، فإنه يتم دخول موقع نور باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

حيث يتميز نظام نور للاستعلام بالهوية noor results بسهولة الدخول إلي النظام المركزي نور، حيث يتم إدخال رقم الهوية الوطنية فقط بالإضافة إلي رمز التحقق المكون من أربعة أرقام، لذلك يسعى الطلاب دائماً استعلام نظام نور بالهوية 1442 الوطنية أو بالسجل المدني للطالب/الطالبة، خاصة في حال نسيان أياً من اسم المستخدم أو كلمة المرور،

ولكن يرجي العلم بأن الخاصية المميزة لدخول نظام نور بالسجل المدني فقط، ألا وهي سهولة دخول موقع نور للنتائج 1442، هي ذاتها نفس الخاصية المُعيبة للنظام، حيث يتمثل عيب دخول موقع نور للنتائج بالهوية فقط أو بالسجل المدني فقط، في أنه في حال كان أحداً أخر سواء من الزملاء أو المعارف أو غيرهم من الأشخاص، ممتلكاً لرقم الهوية الوطنية الخاصة بك، فإنه سيتمكن من دخول نظام نور للاستعلام بالهوية عن نتائجك، وكذلك الإطلاع علي ملفك الخاص بالنظام المركزي الإلكتروني.

رابط نظام نور الجديد 1442

نوفر رابط دخول موقع نتائج نور الرسمي الجديد، حيث يتم الدخول إلي النظام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وهذا الموقع هو المنصة الرئيسة لنظام نور الموحد المختص بالعملية التعليمية بالمملكة التابع لوزارة التعليم السعودية، وعند الإعلان عن نتائج نظام نور نتائج الطلاب، يتم تدشين موقع أخر مسانداً للموقع الرئيسي.

وذلك من أجل تقليل الضغط علي موقع نور المركزي، ولكن لم يتم توفير نظام نور بالهوية حتي الآن، وإليكم رابط دخول النظام الرسمي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بالتالي:

⇐رابط دخول موقع نظام نور باسم المستخدم.

ويبحث بعض المواطنين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج نظام نور القديم 1441، وذلك رغبةً منهم في أن يكون هذا الموقع متاحاً به عملية دخول نظام نور بالهوية لاستخراج شهادات الطلاب، ولكن نظام نور الجديد هو ذاته نظام نور القديم، فقط تم إدخال بعض التحديثات عليه من أجل زيادة التيسير وإضافة أيقونات جديدة علي النظام.

كما يتيح الموقع التسجيل لأولياء الأمور من خلال نظام نور لولي الأمر 1442، حيث يقوم ولي الأمر بدخول الموقع وإنشاء حساب جديد من أجل متابعة أو تسجيل طلاب جدد عبر النظام، وكذلك بإمكانهم الاستعلام عن النتائج برقم الهوية noor results أو من خلال الملف الخاص بهم عبر النظام المركزي، وللاستعلام عن نتائج نظام نور للاستعلام بالهوية يمكنكم اتباع الرابط المباشر المرفق.

تحديث: نوفر لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية، حيث يتم من خلال دخول موقع نور، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، ثم اختيار إشعار نتيجة نهاية الفصل الدراسي، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول والنظام الدراسي التابع له الطالب، إدخال الإدارة التعليمية التي تتبعها، اسم المدرسة والصف والقسم، كتابة اسم الطالب، وأخيراً قم بالضغط علي أيقونة استعلام نظام نور بالهوية 1442 الوطنية.

نظام نور برقم السجل

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الضغط علي أيقونة التقارير، ثم كشوف الدرجات،ثم الدخول علي إشعار بنتيجة الطالب، ويقدم موقع ثقفني أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية، وفي ظل بحث العديد عن رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن نعلمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية لم يتم تفعيله حتى الآن.

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب من خلال التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الابتدائية 1442:

يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة المتوسطة 1442:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الثانوية 1442:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

موقع نور لنتائج الطلاب

استعلام عن نتائج نظام نور بالهوية 1442

يبحث أولياء الأمور دائماً عن رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط وبدون رقم سري لاستخراج شهادات الطلاب وفق مواعيد التقويم الدراسي المعتمد للعام الدراسي، وهنا يجب العلم أنه لم يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية حتى الآن من جانب الوزارة، والموقع المتوفر هو موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق لمن يرغب في استعلام نظام نور بالهوية 1442 فقط بدون رقم سري، يمكنه ذلك فور تفعيله بمشيئة الله تعالى.