نظام نور بالهوية Noor Results استخراج شهادات الطلاب بالسجل المدني 1442

نوفر رابط دخول نظام نور بالهوية Noor Results المركزي لنتائج الطلاب لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول برقم السجل المدني فقط وبدون رقم سري، وذلك فور تفعيل وزارة التعليم عام رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق الرسمي، وذلك للدخول إلي موقع نور المركزي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للطالب/الطالبة والمعلم/المعلمة وولي الأمر والاستعلام عن نتائج الطلاب.

فمن خلال الرابط المباشر المرفق بالمقال، يمكنكم دخول نظام نور noor النظام المركزي، للاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الأول للعام الدراسي الجاري 1442، بعد الانتهاء من الاختبارات واعتمادها والإعلان عنها رسمياً، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المركزي لحين إطلاق الرابط الرسمي بالهوية الوطنية فقط، كما يمكنكم التعرف علي التقويم الدراسي 1442 أيضاً.

ننشر رابط نظام نور المركزي للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر موقع نظام نور الإلكتروني الذي أصبح المرجع الأول الإلكتروني للعملية التعليمية بالمملكة نظراً للخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع التعليمي، مثل متابعة الطالب والاطلاع علي التقارير بأنواعها وغيرها الكثير والتي يمكنكم معرفتها والإطلاع عليها من خلال الرابط المرفق لنظام نور المركزي.

وتقوم وزارة التعليم برفع نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور بالهوية الوطنية 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة الاختبارات المقررة ورصد الدرجات للطلاب والطالبات، حيث يتم الإعلان عن تفعيل وإتاحة رابط جديد يتم الاستعلام به عن نتائج نظام نور برقم الهوية أو رقم السجل المدني وبدون رقم سري.

ويشتمل الموقع علي نتائج المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حتي يتسنى لكل طالب أو طالبة أو ولي أمر معرفة النتائج بكل سهولة ويسر، وتوفيراً للوقت والجهد فقد تم إنشاء موقع نور لاستخراج الشهادات إلكترونياً من خلاله، ويمكنكم دخول الموقع الآن من خلال تعبئة البيانات الشخصية (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق) لحين تفعيل نظام نور بالهوية Noor Results الوطنية رسمياً من جانب الوزارة.

رابط دخول موقع نور المركزي.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

بعد الدخول عبر الرابط المرفق إلي موقع نور الرسمي للحصول علي نتائج نظام نور بالهوية الخاصة بنتائج الطلاب، فعليك اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

تسجيل نظام نور 1442 باسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار “التقارير” من القائمة.

الاختيار من القوائم للوصول إلي (العام الدراسي، المرحلة الدراسية، مكتب التربية والتعليم، نوع المدرسة، تصنيفها، القسم، المدرسة، الصف، النظام الدراسي).

اضغط “عرض”.

أما بالنسبة لطريقة الحصول علي نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1442، فمن خلال الرابط الجديد والمباشر المرفق يمكنكم الدخول إلي الموقع، قم بتسجيل الدخول ثم اختيار “خدمات شئون المعلمين” ثم اختيار “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”، ويمكنكم الإطلاع وعلي مزيد من الشرح حول طريقة استعلام نتائج الطلاب عبر موقع “ثقفني”.

نتائج الطلاب نظام نور noor results

تقوم وزارة التعليم السعودية بتفعيل رابط جديد للاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية من خلاله يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، وذلك في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب المراحل الثلاث للتعليم العام، حيث يتم تدشين نظام نور الجديد تسهيلاً من الوزارة علي المُستعلمين وتلبية منها لمطالبهم نظراً لزيادة الضغط على الموقع المركزي أو نسيان بيانات المستخدم.

ويمكنكم التعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور Noor Results من خلال الفيديو التالي:

وقد قدمت وزارة التعليم السعودية برقية تهنئة للطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، وتتمني الوزارة لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، من خلال موقع شهادات الطلاب الخاص بعرض نتائج نظام نور بالهوية Noor Results فقط، مع توضيحها لاستلام بيانات الحساب الخاص بكل طالب من قيادة المدرسة من خلال التواصل معها.

أما بالنسبة للدخول إلي نظام نور عن طريق كلمة السر واسم المستخدم، فهذه الخدمة تعد أكثر خصوصية من الدخول عن طريق نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، فلا يملك أي شخص صلاحية الوصول إلي النتيجة والاطلاع عليها سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر في حال استخدام اسم المستخدم وكلمة السر، أما في حال الاستعلام عن نتائج نظام نور بالهوية فقط ففي هذه الحالة يمكن دخول أي شخص للاطلاع علي النتيجة إن كان يمتلك رقم الهوية.

نظام نور بالهوية الوطنية Noor Results

قامت وزارة التعليم السعودية بإتاحة رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الضغط علي أيقونة التقارير، ثم كشوف الدرجات،ثم الدخول علي إشعار بنتيجة الطالب، ويقدم موقع ثقفني أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية، وفي ظل بحث العديد عن رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن نعلمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية أصبح متاحاً الآن.

وقد تم تنشيط لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط قم باتباع رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية السابق، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة معتمدة من المدرسة التابع لها الطالب، فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة.

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب من خلال التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الابتدائية 1442:

يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة المتوسطة 1442:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الثانوية 1442:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

نتائج الطلاب في نظام نور 1442

تتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري عن طريق تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ولم يتم تفعيل رابط نظام نور بالهوية Noor Results الوطنية حتى الآن، وفور تنشيط رابط نظام نور بالسجل المدني فقط، سيتم إرفاقه بموقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.