"صدمة أميركية" بعد بث فيديو تكبيل امرأة عارية.. واعتذار رسمي

أعربت رئيسة بلدية مدينة شيكاغو الأميركية، لوري لايتفوت، عن صدمتها بعد بث تسجيل مصور هذا الأسبوع، لمداهمة نفذتها الشرطة في 2019 لمنزل امرأة سوداء، ويظهر رجال الشرطة وهم يكبلون المرأة وهي عارية.
وانتقدت لوري لايتفوت الشرطة لمحاولة منع شبكة "سي بي إس شيكاغو" من بث التسجيل المصور لمداهمة منزل المرأة التي تدعى أنجانيت يونغ.
وقالت خلال مؤتمر صحفي: "أنا في حالة صدمة تامة.. كإنسانة وكامرأة سوداء وكأم"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتابعت: "سلبوا كرامة السيدة يونغ التي تستحقها ونستحقها جميعا، وهذا ببساطة لا يغتفر"، مقدمة اعتذارها للمرأة.
ويظهر التسجيل المصور رجال الشرطة وهم يقتحمون منزل يونغ بعد تحطيم بابه، ثم ظهرت المرأة المذعورة وهي تصرخ بينما تمسك ببطانية لتغطية نفسها، قائلة: "اقتحمتم المنزل الخطأ.. لا أعلم حتى ماذا تفعلون".
وفي لقاء مع محطة "سي بي إس"، قالت يونغ إنها شعرت بأن المداهمة "انتهكت خصوصيتها وحقوقها". وأضافت وهي تبكي: "شعرت أنني إذا أقدمت على خطوة واحدة خاطئة سيطلقون النار علي".
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