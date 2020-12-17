بالتزامن مع الإغلاق.. ارتفاع كبير في وفيات كورونا بألمانيا

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، عن تسجيل 26 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و698 حالة وفاة.



وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت حتى الآن مليونا و406 آلاف و161 إصابة بالفيروس، و24125 حالة وفاة.



ودخلت ألمانيا، أمس الأربعاء، في إغلاق هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، في محاولة للسيطرة على حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

وكانت المخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في ألمانيا دفعت المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات الـ16 للإعلان عن إغلاق صارم حتى 10 يناير على أقرب تقدير.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت ألمانيا قفزة قياسية في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمان "صعبين جدا".

فيما وصف الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، في خطاب تليفزيوني، الاثنين الماضي، الوضع مرة أخرى بأنه "خطير للغاية"، مضيفا أن وضع العدوى يهدد بالخروج عن السيطرة.

وستظل المتاجر والمدارس مغلقة اعتبارًا من اليوم في إطار تشديد القيود قبل عيد الميلاد بعد الإغلاق الجزئي في نوفمبر الماضي، حيث تم فيه إغلاق الحانات والمطاعم لكنه فشل في احتواء الموجة الثانية من كورونا.