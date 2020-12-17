طريقة الاستعلام عن أقساط بنك التسليف السعودي إلكترونياً

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف السعودي يعتبر واحد من الأشياء التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة ما يتبقى من أقساط القروض التي يحصل عليها المواطنين من هذا البنك، وأيضاً يسمح البنك للمواطنين بالتقديم علي القروض الخاصة به إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلي احد فروعة.أقساط بنك التسليف السعودي
يقوم البنك بالحصول علي أقساط ميسرة علي القروض التي يقدمها لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يسهل عليهم عمليات التمويل بهدف الزواج أو بهدف إنشاء مشروع جديد لهم في المملكة، ويتم عمل الاستفسار عن كم يتبقى من أقساط وعدد الأقساط التي تم دفعها من القرض إلكترونياً بدون الذهاب إلي احد فروع البنك المنتشرة في المملكة العربية السعودية.شروط قروض بنك التسليف
قام البنك بوضع العديد من الشروط التي ينبغي أن تتوافر وذلك لأن يستطيع من تنظيم عملية الحصول علي القرض حيث جاءت الشروط في النحو التالي :
- لا يقل عمر المتقدم للحصول علي التمويل عن 21 سنة ولا يزيد عن 70 سنة.
- يجب أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.
- إن يكون المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية.
- لا يزيد الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي.
- أن يكون له القدرة علي سداد أقساط القرض بدون التأثير علي الاحتياجات المنزلية.
- تواجد رهن عقاري بنفس قيمة القرض.
- أن لا يكون للمتقدم سبق له الحصول علي قروض من قبل.
تستطيع الاستعلام عن أقساط القروض إلكترونياً من خلال موقع البنك علي شبكة الأنترنت وذلك عن طريق اتباع الأتي:
- الذهاب إلي موقع بنك التسليف علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم الرمز المرئي الموجود في الصورة ثم النقر علي زر التسجيل.
- الذهاب إلي قائمة القروض من الجانب.
- اختيار الأقساط ثم كتابة رقم الهوية.
- بعد ذلك يتم عرض لك قيمة الأقساط المدفوعة والمتبقي.
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