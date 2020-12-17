تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات 2021..On time sport 2

تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات، On time sport التي تعد افضل القنوات الرياضية في الوطن العربي نظراً لما تقدمة من برامج رياضية متميزة بصحبة نخبة كبيرة من افضل المقدمين الرياضيين، كما تقوم قناة on time sport في بث مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، كما تقوم أيضاً ببث مباريات المنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني حساب البدري وكذلك مباريات المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، إضافة على ذلك مباريات دوري كرة اليد المصري، لذا نقدم لكم اليوم تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات عبر موقعكم ثقفني.تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات On time sport
تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات تزايد البحث عليه منذ صباح اليوم نظرا لبثها مبارة كرة القدم بين فريق الزمالك المصري وبيراميدز، اللقاء الذي ينتظره الكثيرون من محبي كرة القدم وتعد أهمية هذا اللقاء للفريقين لأسباب عديدة، أولا بالنسبة لبراميدز نتيجة خسارة المبارة السابقة أمام الاتحاد السكندري والمنافسة على بطولة الدوري، أما بالنسبة للزمالك فتعد أهمية اللقاء نتيجة المنافسة مبكراً على بطولة الدوري العام وعدم فقدان اي نقاط، لذا ينتظر الجميع من الوطن العربي التعرف على تردد قناة on time sport .تردد قناة On Time Sport HD
يمكنك الآن استقبال قناة اون تايم سبورت 2 عبر التردد الجديد من خلال التالي:
- كتابة التردد: 10853
- كتابة معدل الترميز: 27500
- كتابة معدل التصحيح: 5/6
- تغيير معدل الاستقطاب: أفقي.
تعد أهم البرامج التي تبثها قناة اون تايم سبورت 2 برنامج يا مساء الانوار الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي وبرنامج الدرجة الثالثة الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق.
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