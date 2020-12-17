منصة مدرستي: الإعلان عن موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن موعد الاختبارات النهائية والتي سيتم إجراءها للمرة الأولى من خلال منصة مدرستي الالكترونية حيث سيقبل الطلاب عليها من أجل أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والفترة التي سيؤدي خلالها الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي التعليمية الالكترونية هي منصة قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاقها من أجل بدء العام الدراسي الجديد من خلال استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد، حيث أقرت وزارة التعليم نظام التعليم عن بعد هذا العام بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين ومنسوبي التعليم من الإصابة بوباء كورونا، بالإضافة إلى وقف نشر الوباء والحد منه داخل المملكة العربية السعودية، وهي أحد الجهود التي تسعى إليها المملكة خلال هذه الفترة.

منصة مدرستي الالكترونية

وبحسب الإحصائيات التي قامت بنشرها وزارة التعليم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن منصة مدرستي التعليمية حققت 441 مليون زيارة منذ بداية الفصل الدراسي الأول، وحتى نهاية الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي من العام الدراسي 1441-1442.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مدرستي التعليمية تتكامل مع برنامج مايكروسوفت تيمز من أجل عمل فصول إفتراضية يحضر من خلالها الطلاب والمعلمين، ويقوم المعلم بعمل هذه الفصول الافتراضية، وإدخال الطلاب عليها، بالإضافة للشرح التفاعلي للمناهج الدراسية.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

وكانت وزارة التعليم قد حددت في وقت سابق أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستتم من خلال منصة مدرستي الالكترونية، حيث من المقرر أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول بداية من يوم الخامس من شهر جماد الأول من العام الهجري 1442، حيث قامت الوزارة بتجهيز منصة مدرستي من أجل الاختبارات التي ستتم في مختلف المراحل الدراسية للتعليم العام بداية من المرحلة الابتدائية، وحتى المرحلة الثانوية، كما ستقوم وزارة التعليم بوضع أكثر من اختبارين لمادتين في اليوم الواحد.

مدة إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي

كما أوضحت وزارة التعليم السعودية بأن اليوم في اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي لن يكون أكثر من ثلاث ساعات، حيث يتضمن اليوم وقت الاختبار، وبالنسبة لعدد الأيام التي سيؤدي فيها طلاب المرحلة الابتدائية الاختبارات فلن تقل عن 5 أيام في الأسبوع الواحد، وبالنسبة للمرحلة المتوسطة فستجرى الاختبارات في ستة أيام خلال الأسبوع الواحد، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية العامة فلن تقل عن 7 أيام خلال الأسبوع، على أن يكون أقصى عدد أيام لكافة اختبارات الفصل الدراسي الأول هو تسعة أيام فقط.