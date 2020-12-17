تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالتفاصيل وعمل ايميل المدرسي موحد روابط مباشرة

استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية وطريقة التسجيل بها، يبحث كل أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي عن رابط التسجيل في استمارة ثالثة إعدادي الإلكترونية حتى يتمكن الطالب من خوض امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021، فقد أتاحت وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الحالي لطلاب الشهادة الإعدادية رابط لعمل أيميل يخص الطالب فقط وهو إيميل المدرسة الموحد من مايكروسفت، ومن خلال ذلك الإيميل يتمكن الطالب من التسجيل في استمارة الإلكترونية، حيث أن تم فتح باب التسجيل من يوم 16 ديسمبر حتى يوم 26 ديسمبر، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة التسجيل في الاستمارة وخطوات عمل حساب للطالب في office365، أو في الحساب الموحد للخدمات الإلكترونية.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالخطوات

سنترك لكم روابط مباشرة توجه الطالب إلى عمل حساب موحد مدرسي، ومن خلاله يتمكن الدخول على استمارة الصف الثالث الإعدادي، وللوصول إلى كل خطوات يمكن حفظ تلك المقال لديك على صفحتك الرئيسية حتى تجد كافة الروابط والخطوات التي تحتاج لها عند تسجيل.

أولا يتم الدخول على رابط حساب المدرسي الإلكتروني الموحد. إحضار شهادة ميلاد الطالب وكود الطالب الذي تم به إرسال الأبحاث العام الماضي. ثم يتم إدخال رقم قومي للطالب المتواجد بشهادة الميلاد ثم تدوين كود الطالب. سنترك لكم في نهاية المقال رابط مباشر لاستخراج كود الطالب مرة أخرى. أو يمكن الحصول عليه من وصل دفع المصروفات في مكتب البريد فهو مدون عليه. ثم وضع الإيميل البديل ويتم تأكيده وندونه مرة أخرى ثم يكتب رقم التليفون. يمكن وضع أيميل جوجل الخاص بالطالب أو ولي الأمر. سوف يظهر إيميل موحد للطالب ثم برقم السري الخاص به. يتم حفظهم لحين تسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية. وتجهيز صورة شخصية للطالب.

أولا الدخول على موقع استمارة الشهادة الإعدادية 2020.

ثم إدخال أيميل موحد ورقم السري الذي حصلنا عليه سابقا.

ثم ستظهر أمامك استمارة مدونه عليها بيانات الطالب.

ابدأ في ملء الأماكن الفارغة بأختيار المحافظة وقسم محل الميلاد.

وإدخال رقم الهاتف ممكن أن يكون أرضي أو محمول.

وإدخال مهنة الأب، ورفع الصورة بالمكان المخصص لها، يمكن رفع صورة حديثة.

ثم الضغط على أعتماد بعد الانتهاء من وضع كافة البيانات والتأكيد عليها أكثر من مرة بأنها صحيحة.

طريقة الحصول على حساب مدرسي موحدالتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2020ملاحظة هامة

يجب سرعة التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية وتدوين بيانات الطالب حتى يتمكن من التقديم في لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي، كما يجب التأكد بأن كل البيانات الخاصة بالطالب مضبوطة ومؤكدة لإنه في حالة كتابة بيانات رفع الصورة والضغط على اعتماد الاستمارة لن يمكن تعديل بها إلا بواسطة المدرسة.