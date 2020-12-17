تعرف على خطوات تجديد جواز السفر السعودي من منصة ابشر

الجدير بالذكر أن من أهم السمات الأساسية التي تسعى لها المملكة العربية السعودية هي تحديث وتجديد وتسهيل جميع الإجراءات على المواطنين والمقيمين بالمملكة وان من أهم هذه التسهيلات هي كيفيه تجديد جواز السفر إلكترونيا وان الخدمة المقدمة سوف تساعد على توفير الوقت والجهد على كلا الطرفين المواطنين المتلقي الخدمة والموظفين القائمين عليها في المصلحة العامه للجوازات ومن مبدأ المبادرة فقد أطلقت وزاره الداخلية السماح بإنجاز إجراءات تجديد جواز السفر إلكترونيا عبر منصة ابشر.

أن يكون لدى المواطن السعودي حساب مفعل على منصة ابشر لتسهيل عمليه التجديد. أن يكون لدى المواطن التسجيل في العنوان الوطني عبر منصة البريد السعودي. أن يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية أولا حتى يتم تسهيل عمليه التجديد. أن يتم تسديد رسوم التجديد إلكترونيا أو عن طريق بنك. أن يكون المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية. عند الاستلام يجب إحضار الجواز القديم حتى يتم استلام الجواز الجديد.

الدخول على منصة ابشر الإلكترونية بعد تسجيل المستخدم والرقم السري يتم اختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد.

من قائمة خدمات اختار خدمه تجديد جواز السفر ٠

تسجيل اسم صاحب الجواز المراد تجديده.

عند بيانات تجديد جوار السفر يتم التأكيد عليها.

يتم اختيار وتحديد مده التجديد سواء لمده خمس سنوات أو لمده عشرة سنوات.

وقد حددت أدارة الجوازات أن رسوم تجديد جواز السفر لمده خمس سنوات مبلغ ( ٣٠٠ ريال) و تجديد جواز السفر لمده عشرة سنوات مبلغ ( ٦٠٠ ريال سعودي).

يتم تحديد المنطقة التي سيكون فيها استلام جواز السفر الجديد لأقرب فرع لمصلحة الجوازات في أي منطقه بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تأكيد طلب التجديد والضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

يتم طباعه نسخه من البيانات من منصة ابشر الإلكترونية حتى يتم تسليمها إلى فرع الجوازات في المنطقة المحدد سابقا بالإضافة إلى إحضار جواز السفر القديم والهوية تكون تاريخ ساريه واستلام الجوار الجديد .

للدخول لمنصة ابشر لتجديد جواز السفر للمواطن السعودي كالتالي :-طريقة تجديد جواز السفر إلكترونيا

مميزات العمل إلكترونياً :-

والمملكة تسعى دائما في تطوير الخدمات المقدمة في شتي القطاعات والتي من خلالها يتم توفير الوقت والجهد ورفع مستوي الآداء.