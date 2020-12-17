شروط أصدار رخصة قيادة سعودية للمقيمين 1442

استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين يعتبر واحد من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من الوافدين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي رخص ساقة السيارات وذلك ليتمكن من سواقة السيارة الخاصة به في كافة مناطق المملكة بصورة قانونية وبدون التعرض للعقوبات.

رخصة قيادة سعودية للمقيمين

تسمح الحكومة السعودية لجميع الوافدين فيها بالحصول علي رخص سواقة السيارات وذلك ليتمكن سواقة السيارات في الشوارع، وأيضاً سهولة الذهاب للمشاوير، ويستطيع المقيم الحصول علي الرخصة بعد أن يقوم بالخضوع لفترة تدريبات في الأرضي السعودية علي قانون المرور وتعليم الإشارات من أسبوعين إلي أربعة أسابيع ثم بعد ذلك يخضع المقيم إلي اختبار القيادة وادا نجح يحصل علي الرخصة.

طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونياً

يتم تجديد رخصة القيادة بعد أنتهاء مدتها إلكترونياً وذلك عبر قيام المواطن أو المقيم ببعض الخطوات التي تتلخص في السطور التالية وهي:

الانتفال إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول إلي حسابة عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

الذهاب إلي خدمات المرور من القائمة العلوية للموقع.

بعد ذلك يقوم باختيار رخصة القيادة.

ثم من القائمة المنبثقة تجديد الرخصة.

يكتب رقم الرخصة في المربع المخصص له.

تحديد مدة التجديد.

القيام بعملية سداد الرسوم.

تحديد مكان استلام الرخصة أو استلامها من وحدة المرور.

شروط أصدار رخصة قيادة سعودية للمقيمين

يتم إصدار الرخص لجميع الوافدين في المملكة العربية السعودية ولكن يتوجب أن يتوافر الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للمرور وهي: