بتكوين تواصل "التحليق".. والسبب "مستثمرون كبار"

في تطور جديد سريع، ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي جديد، الخميس، بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.
وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 10.5 بالمئة إلى 23 ألفا و655 دولارا لتتخطى مكاسبها هذا العام 220 بالمئة، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار، تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة، وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.
وجرى تداول عملة "إثيريوم"، الأصغر من "بتكوين"، التي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75 بالمئة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
ومع وصول المعروض من بتكوين 21 مليونا، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيها لحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كوفيد-19.
وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة "سيكون هناك بحث عن عملات بديلة بسبب التراجع المستمر في قيمة النقود الورقية.. يبدو أن الطلب على بتكوين سيظل مرتفعا".
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