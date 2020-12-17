اليوم.. الولايات المتحدة تمنح ترخيصا للقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - قال مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصا اليوم للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أكدت فى وقت سابق، أنه "لا توجد مخاوف محددة تتعلق بسلامة اللقاح"، مشيرة إلى أن فعالية اللقاح تبلغ نحو 95% بشكل عام. كما أوضحت أن اللقاح أقل فعالية عند كبار السن، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى أقل من 65 عامًا، تبلغ الفعالية 96%، مقارنة بـ 86% للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.

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