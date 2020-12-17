إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بفيروس كورونا

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.
وقالت الرئاسة في بيان إنه بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 ”أجريت بعد ظهور أولى العوارض“، سيخضع رئيس الجمهورية ”للعزل لمدة سبعة أيام“، لكنه ”سيواصل عمله وأنشطته عن بعد“.
وقال مسؤول بالإليزيه إن ”ماكرون يلغي كل رحلاته إلى الخارج، بما في ذلك زيارته المقررة إلى لبنان“.
وأكدت الرئاسة أن مكتب ماكرون يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين للرئيس لإبلاغهم بالأمر، لافتة إلى أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بكوفيد-19.
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن رئيس الوزراء جان كاستيكس سيعزل نفسه أيضا.
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