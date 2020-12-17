كسر في الكتف.. وزير الصحة الكويتي يتعرض لحادث

تعرّض وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، لحادث تعثر نتج عنه كسر بسيط بأعلى الكتف.



وكان الوزير تعثر أثناء سيره مما أدى إلى شعوره ببعض الآلام بأعلى الكتف، ولكنه لم يقم بالفحص الدقيق لموضع الألم، خاصة أن الإصابة كانت قبل أداء قسم الوزراء أمام أمير الكويت، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.



وقالت الصحيفة إن تطور الوضع الصحي للوزير دفعه للفحص وإجراء الأشعة بمستشفى الرازي ليظهر أن الحادث نتج عنه كسر في أعلى الكتف.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق، قال إن التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد سيكون متاحا من خلال ثلاثة مواقع في أرض المعارض والجهراء والأحمدي، مشيرا إلى أن صالة التطعيم بأرض المعارض تستوعب 10 الآف شخص يوميا من المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع 3 شركات لجلب اللقاح، متوقعا أن اللقاحات المتاحة ٩ لقاحات سيتم الاختيار من بينها.