المندوب الدائم لسوريا بالأمم المتحدة يتهم تركيا وأمريكا وإسرائيل بارتكاب جرائم بحق السوريين

اتهم المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة اليوم، الخميس، الحكومات الغربية بأنها أقحمت مجلس الأمن في التعامل مع سوريا.

وانتقد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بشدة نظيره الألماني لتهجمّه على بلاده.

وقال الجعفري إن الحكومات الغربية أقحمت مجلس الأمن في التعامل مع سوريا، بمحاولة تكرار سيناريوهاتٍ كارثيةٍ عليها.

وأشار الجعفري إلى احتلال كلٍّ من أمريكا وتركيا وإسرائيل لأراضٍ سورية، متّهمًا تلك الأطراف بدعم الإرهاب، وارتكاب جرائم في حق السوريين.

وكانت ألمانيا أعلنت عزم 7 دول أوروبية المطالبة بتحديد المسئولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وشنّ الجعفري كذلك قبل أيام جملة من الهجمات على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الغربية وعلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، واتهمها بالانتقائية والتحيّز وبالتستّر على نشطات المجموعات الإرهابية ومساعدة الدول التي دأبت على خلق الذرائع لشن غزوات وتدمير الدول في فعل ذلك.