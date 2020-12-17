بوتين: العالم يشهد أزمة اقتصادية كبيرة.. وهذا ما قاله عن جائحة كورونا في روسيا والعالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العالم يشهد أزمة اقتصادية كبيرة ويعد وباء فيروس كورونا" محيط من المشاكل الذي غمر بمياهه مختلف الدول ومن بينها البطالة وزيادة الفقر وغيرها من المصاعب التي أصابت الاقتصاد العالمي".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، كشف بوتين، مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، عن بعض الأرقام الاقتصادية المتعلقة بروسيا حيث قال إن "الانتاج القومي انخفض نحو 3 بالمئة وذلك بسبب أسعار النفط"، مشيرا أن الناتج القومي لروسيا انخفض لكنه بقي انخفاضه أقل من الناتج القومي في الولايات المتحدة ودول أوروبا.

وأضاف بوتين قائلا إن 70 بالمئة من الميزانية الروسية لا تعتمد على عائدات النفط والغاز، في إشارة إلى تنوع الاقتصاد الروسي.

وردا على سؤال بشأن القطاع الصحي في روسيا ومدى قدرته على مواجهة وباء فيروس كورونا قال الرئيس الروسي: "نظام الرعاية الصحية الروسي برهن أنه أكثر استعدادا لمواجهة الفيروس من البلدان الأخرى التي أظهرت فشلها وبالتالي عدم قدرتها على المواجهة".

وبهذا الصدد أشار بوتين أن روسيا استطاعت تقويض تطور الفيروس وتحاول مواجهته من خلال الاختبارات العلمية التي نجحت بإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا وتطور ذلك إلى ظهور العديد من اللقاحات الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الغربية للمشاركة في الوصول إلى نتيجة للبشرية جمعاء.

وكشف بوتين أنه لم تظهر آثار جانبية خطيرة جراء التطعيم بلقاح بفيروس كورونا الروسي على أي من الحالات التي شاركت بالتجارب السريرية في روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي أنه: "لا يوجد في العالم نظام رعاية صحية مستعد بالكامل لمواجهة الجائحة لكن نظامنا تجاوز ذلك بفعالية"، مشيرا إلى أن بعض مناطق روسيا تعاني من نقص في الأدوية لكن الوضع أفضل مما كان في البداية

وأكد بوتين فعالية لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي ضد كورونا تصل إلى 97%، مضيفا أن شركة "استرازينيكا" البريطانية-السويدية للأدوية أبدت استعدادها للتعاون مع روسيا في مجال تطوير لقاحات كورونا

ويعقد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي الكبير وهو ملخص واقعي لهذا العام، وذلك عبر الفيديو من مقر الرئاسة في نوفو أوغاريوفو، ضواحي موسكو في ظروف غير مسبوقة.

فقد تسببت جائحة الفيروس المستجد في تغيير المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، والذي عادة ما يجمع عددا كبيرا من الصحفيين الروس والأجانب، لكن حدث هذا العام انتقل إلى المجال الافتراضي بسبب الاحتياطات المتعلقة بـ كوفيد-19

ورحب الرئيس الروسي فلاديميربوتين بالحضور والمشاركين في المؤتمر الصحفي، مشيرا أن هذه السنة فريدة من نوعها وهي ليست كالسنوات السابقة حيث يعاني العالم من وباء فيروس كورونا الذي قيد العالم والمجتمات، قائلا: "وباء فيروس كورونا أرغمنا على أن نكون بعيدين عن بعضنا البعض".