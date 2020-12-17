تقارير إعلامية: البنتاجون يراجع مستوى الدعم العسكري لـ "سى اى ايه"

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ وكالة الاستخبارات المركزية /سي إي إيه / اعتزامها مطلع العام القادم، اجراء تغييرات في مستوى الدعم اللوجستي ذو الطابع العسكري المقدم من البنتاجون إلى الاستخبارات، وذلك فيما يتعلق بعمليات /سي إي إيه/ لمكافحة الإرهاب في أفغانستان والعراق.

وقالت دورية (انتلجنس نيوز) الأمريكية المتخصصة في مكافحة الإرهاب إنه على ضوء قيام الولايات المتحدة بسحب بعض التشكيلات العسكرية الأمريكية العاملة في أفغانستان والعراق، فإن جينا هاسبل مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية تلقت كتابا من كريستوفر ميللر القائم بعمل وزير الدفاع الأمريكي، يبلغها فيه بالتغييرات التي ستطرأ على أجراءات الدعم، وتنظيم التعاون بين البنتاجون والاستخبارات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وذلك اعتبارا من الخامس من شهر يناير 2021.

وذكرت تقارير إخبارية أمريكية نقلا عن مصادر بالبنتاجون إنه بموجب هذا السيناريو، سيتم خفض القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 فرد إلى 2500 فرد وخفضها في العراق من 3000 فرد إلى 2500 فرد، بحلول منتصف يناير القادم وهو ما يترتب عليه خفض عدد المركبات والمروحيات الخاصة بتلك القوات.

وبحسب الدورية الأمريكية عين الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب في نوفمبر الماضي عيزرا كوهين قائما بعمل وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ، وبرغم كونه مدني اسند ترامب إليه مهمة الإشراف على ملف تنظيم التعاون بين وزارة الدفاع و الاستخبارات الأمريكية ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وهو الملف المعروف في أروقة البنتاجون بالاسم “pet project”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد بدأت في تقديم العون اللوجستي للاستخبارات المركزية الأمريكية، لمكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وما أعقبها، من توسيع المخابرات المركزية الأمريكية لنطاق أنشطتها حول العالم وفى منطقة الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب.

وقد اسهم دعم البنتاجون لوجستيا لمظلة العمليات الاستخبارية الأمريكية الأخذة في الاتساع منذ العام 2011 ، في تعزيز قدرة رجال الاستخبارات الأمريكيين على تعقب العناصر الإرهابية، حيث وفر البنتاجون لعناصر الاستخبارات الأمريكية حول العالم وسائل النقل بما في ذلك المروحيات والسفن ، وكذلك الإسناد العملياتي من جانب وحدات الكوماندوز في الجيش الأمريكي في تأمين اقتحامات نفذتها عناصر الاستخبارات الأمريكية، في مناطق عمليات اتسمت بالسخونة في أفغانستان و الشرق الأوسط و العراق وباكستان والصومال ، و ساعد ذلك الدعم اللوجستي العسكري في تسهيل مهمة رجال الاستخبارات الأمريكية في تلك المناطق الخطرة بأقل قدر من الخسائر .. وكان الإيقاع بزعيم القاعدة أسامة بن لادن بعد تحديد مكان إقامته من أبرز تلك العمليات المشتركة .

وقالت دورية "انتلجنس نيوز"، التي زعمت اطلاعها على كتاب القائم بعمل وزير الدفاع الأمريكي لمديرة /سي إي إيه/، إن الأمر لا يعنى على الإطلاق " قطيعه " بين البنتاجون و الاستخبارات المركزية ،حيث ستستمر المساعدات اللوجستية العسكرية الداعمة لعمل الاستخبارات موجودة في تلك المناطق بدرجة توازى ما سيتم استبقاؤه فيها من قوات امريكية .

وفى مقابل ذلك ستستمر عمليات الدعم اللوجستي من البنتاجون لعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها الاستخبارات الأمريكية في مناطق يسميها مخططو الأمن القومى الأمريكيين " نطاقات الخطر القريب" التي يقصدون بها العمليات الموجهة ضد منافسي الولايات المتحدة وفى مقدمتهم الصين وروسيا.