آمن وفعال.. بوتين يكشف سبب عدم تلقي لقاح كورونا حتى الآن

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه لم يتلقى لقاح فيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى ان السبب في ذلك هو عدم تطوير لقاح للفئة العمرية التي ينتمي إليها.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، أعرب بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، عن ثقته بضرورة التطعيم العام ضد كورونا، مؤكدا على أهمية الاستماع لتوصيات المتخصصين بعناية بهذا الأمر.

وشدد الرئيس الروسي على أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا آمن وفعال ولا يوجد سبب لعدم التطعيم، مشيرا إلى أنه لم تظهر آثار جانبية خطيرة جراء التطعيم بلقاح بفيروس كورونا الروسي على أي من الحالات التي شاركت بالتجارب السريرية في روسيا.

وأضاف أن هناك الكثير من الشائعات عن منشأ كورونا ولكن لا يوجد أي أدلة تثبت الاتهامات بحق أحد

وأكد بوتين فعالية لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي ضد كورونا تصل إلى 97%، مضيفا أن شركة "استرازينيكا" البريطانية-السويدية للأدوية أبدت استعدادها للتعاون مع روسيا في مجال تطوير لقاحات كورونا.

وقال بوتين إن "نظام الرعاية الصحية الروسي برهن أنه أكثر استعدادا لمواجهة الفيروس من البلدان الأخرى التي أظهرت فشلها وبالتالي عدم قدرتها على المواجهة"، مشيرا إلى أن بعض مناطق روسيا تعاني من نقص في الأدوية لكن الوضع أفضل مما كان في البداية.

وبهذا الصدد أشار بوتين أن روسيا استطاعت تقويض تطور الفيروس وتحاول مواجهته من خلال الاختبارات العلمية التي نجحت بإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا وتطور ذلك إلى ظهور العديد من اللقاحات الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الغربية للمشاركة في الوصول إلى نتيجة للبشرية جمعاء.

ويعقد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي الكبير وهو ملخص واقعي لهذا العام، وذلك عبر الفيديو من مقر الرئاسة في نوفو أوغاريوفو، ضواحي موسكو في ظروف غير مسبوقة.

فقد تسببت جائحة الفيروس المستجد في تغيير المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، والذي عادة ما يجمع عددا كبيرا من الصحفيين الروس والأجانب، لكن حدث هذا العام انتقل إلى المجال الافتراضي بسبب الاحتياطات المتعلقة بـ كوفيد-19

ورحب الرئيس الروسي فلاديميربوتين بالحضور والمشاركين في المؤتمر الصحفي، مشيرا أن هذه السنة فريدة من نوعها وهي ليست كالسنوات السابقة حيث يعاني العالم من وباء فيروس كورونا الذي قيد العالم والمجتمات، قائلا: "وباء فيروس كورونا أرغمنا على أن نكون بعيدين عن بعضنا البعض".