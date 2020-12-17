أسلحة روبوتية فتاكة.. إسرائيل تدخل الثعبان والكلب للخدمة العسكرية.. صور

كشف التلفزيون الإسرائيلي اليوم الخميس، عن إدخال تل ابيب أسلحة روبوتية فتاكة إلى الخدمة العسكرية وتشمل الثعبان والكلب.
وقالت القناة 12 العبرية إن تل ابيب أدخلت الثعبان الآلي والكلب الميكانيكي إلى الخدمة العسكرية وتم صناعتهما في مختبر سري في الجليل.
واضافت القناة العبرية ان هناك مختبرا سريا في الجليل يجمع بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتلك الاسلحة الروبوتية الفتاكة في طريقها إلى ساحة المعركة في غضون سنوات قليلة.
وأفادت القناة العبرية بحسب شركة Rafael الإسرائيلية أن الثعبان الآلي يحاكي الزواحف الحقيقية وليس أقل فتكًا منها وقدرة "الأفعى الروبوتية" على رفع رأسها مثل ثعبان الكوبرا ، وتلدغ أيضا إذا لزم الأمر .
ويقول مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بشركة "رفائيل" الإسرائيلية، "نعوم باراك" أنه "تم بناء الثعبان بطريقة إذا قطعتها من أي مكان ، باستثناء الرأس ، يمكنها الاستمرار في العمل - تمامًا مثل الثعبان الحقيقي ".
واوضحت القناة أن إسرائيل تستخدم التطورات التي تم إنتاجها في المختبر السري ليس فقط للأغراض العسكرية ، ولكن أيضًا للاستخدامات المدنية - من تحديد مواقع التسريبات المشعة إلى إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض حيث تم اختبارها في أنفاق تم حفرها من اتجاه غزة أو لبنان.
وتابعت أيضاص أن الكلب الروبوت متفجر يحمل معدات وكاميرات ويمكنك وضع الكلب الميكانيكي في اي مكان و يمكن للجنود والوحدات الخاصة العمل بالاشتراك مع الكلب الميكانيكي كجزء من العمليات المشتركة.
وقال خبير الخوارزميات بشركة "رافائيل" الإسرائيلية أن "طموحهم هو إعطاء الأجهزة القدرات التي يمتلكها الجنود في الميدان.
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