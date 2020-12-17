أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 412 لاجئا منهم (124 امرأة و210 أطفال) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.
وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم الخميس - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر نصيب الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد.
وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، فتم اكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة 412 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.