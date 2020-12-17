عودة 412 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 412 لاجئا منهم (124 امرأة و210 أطفال) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم الخميس - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر نصيب الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، فتم اكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.