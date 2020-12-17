إسرائيل تسجل 2800 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إسرائيل 2800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الخميس، إلى أن السلطات الصحية أجرت أكثر من 80 ألف تحليل طبي للكشف عن الفيروس، مثلت النتائج الإيجابية منها 5ر3%.

وأوضحت الوزارة أن هناك 400 مريض بكورونا يعانون من حالات حرجة في المستشفيات، من بينهم 150 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و33 حالة.