ارتفاع جديد فى أسعار الذهب.. تفاصيل

بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع اليوم، الخميس، إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1869.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1871.60 دولار.

وقال محلل العملة لدى ديلي فيكس، إليا سبيفاك، إن المشرعين الأمريكيين يقتربون من الاتفاق على تحفيز مالي مما يدعم الدولار، بيد أن الأسواق من المرجح أن يخيب أملها بفعل حجم الحزمة المالية، ومن المستبعد أن يعكس الذهب مساره النزولي الذي شهده على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وأجرى المفاوضون في الكونجرس الأمريكي مناقشات بشأن تفاصيل مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات كوفيد-19، من المتوقع أن يشمل صرف شيكات للتحفيز بقيمة تتراوح بين 600 و700 دولار، وتمديد إعانات بطال؛ ما دفع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وتعهد مجلس الاحتياطي أمس على نحو أكثر صراحة بمواصلة برنامج شراء سندات لحين حدوث تقدم كبير في استعادة التوظيف بالكامل، وبلوغ المستوى المستهدف للتضخم عند 2%.

وقال كبير خبراء السوق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي، ستيفن إينسفي، في مذكرة إن التضخم من المتوقع حاليا أن يقوم بالمهمة الصعبة ويدفع الدولار للانخفاض؛ ما سيرفع الذهب أكثر.

ويترقب المستثمرون حاليا قرارا من إنجلترا بشأن السياسات، المقرر بحلول الساعة الـ 12:00 بتوقيت جرينتش، إذ من المتوقع أن يمتنع البنك المركزي عن تقديم المزيد من التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.44 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.8% إلى 1042.53 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2339.70 دولار.