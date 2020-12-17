نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 28 ألف إصابة بفيروس كورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم رصدها في روسيا خلال آخر 24 ساعة عتبة الـ28 ألفا مجددا، بعد تراجع مستمر على مدى خمسة أيام متتالية.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، 587 وفاة و28214 إصابة بالوباء، مقابل 596 وفاة و26509 إصابات في اليوم السابق.

ووفقًا لروسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6711 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3763 إصابة) ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.6% من المرضى الجدد.

وأعلن السلطات الصحية الروسية، تماثل 26440 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة.