التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من صنعاء في صعدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، سقوط صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من صنعاء في محافظة صعدة اليمنية.

وقال التحالف العربي: "مستمرون باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الاقليمي والدولي"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".