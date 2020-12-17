فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 1442 خدمات الراجحي أونلاين للمواطن والمقيم

يتم بسهولة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 1442 وهو حساب جاري من موقع مصرف الراجحي أونلاين (بدون تخطي عتبة الباب) لكل من المواطن والمقيم في السعودية، وهذه الخدمة ضمن خدمات المصرفية الشخصية للأفراد، بجانب الكثير من الخدمات التي يقدمها الراجحي للمنشآت والشركات، وكذلك به خدمة الراجحي المالية، ونشرح لكم خطوات فتح حساب جاري الراجحي عبر الموقع الإلكتروني.

فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

يتم الدخول على موقع الراجحي الإلكتروني، وهذا الموقع يمكنك من فتح الحساب الجاري أونلاين لسهولة دخول حسابك وإدارة أموالها بكل فاعلية ويسر، ويمكنك إدارة ذلك وانت في أي مكان بالعالم، كما يمكنك بعد فتح الحساب سهولة التحويل للأموال، ولك الحصول على بطاقة الصراف الآلي (مدى)، ومزايا كثيرة تصل لها بسهولة بعد فتح حساب جاري الراجحي.

فتح حساب الراجحي للمقيمين

خدمة فتح حساب جاري بنك الراجحي يستفيد منها المواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية، عن طريق موقع الراجحي، أو الدخول على تطبيق الراجحي من الدخول على حسابك في الراجحي موبايل، وهذا يتطلب تحميل التطبيق وفق نظام تشغيل الهاتف، والموافقة على الشروط المطلوبة، ثم الدخول على نموذج تقديم طلب بدلا من الذهاب لأحد فروع البنك.

تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي

للاستفادة من تطبيق الراجحي يجب من تحميل تطبيق مصرف الراجحي على هاتفك النقال، وكما يظهر بالصورة السابقة وهي من موقع مصرف الراجحي، أنه يتم تحميل تطبيق الراجحي الخاص بنظام تشغيل الهاتف، وبعد ذلك يتم الدخول وفتح حساب جاري بتعبئة النموذج هذا.

يطلب منك بنك الراجحي وضع بيانات معينة تخص طالب فتح حساب جاري بالراجحي، واستكمال التفاصيل والبيانات كلها حتى تمام فتح الحساب الجاري أونلاين للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية ومنها:

الموافقة على الشروط

احتيار الجنسية

نوع الهوية

رقم الهوية/ الإقامة

رقم الجوال

اللقب

البريد الإلكتروني

أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر

الدخل الشهري بالريال السعودي

إدخال الأرقام بالصورة

ثم التالي، واستكمال تعبئة البيانات

خدمات مصرف الراجحي مباشر للأفراد

يقدم بنك الراجحي خدمات كثيرة للأفراد العملاء به،وسبق وشرحنا كيف أعرف رقم حسابي الراجحي، وعن التمويل العقاري وخدمات البنك شرحنا كيفية شراء بيت ببنك الراجحي، وحاسبة التمويل لحساب القسط الشهري، والآن تم معرفة كيفية فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد أونلاين من موقع مصرف الراجحي، أو تطبيق الراجحي موبايل.