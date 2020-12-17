النفط في أعلى مستوياته في 9 أشهر

صعد النفط لأعلى مستوياته في 9 أشهر، يوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية الخميس.

يذكر أن أسعار النفط ترتفع عادة حين يتراجع الدولار إذ أن الخام المُسعر بالعملة الأميركية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا- 1.4 بالمئة - إلى51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أوما يعادل 1.5 بالمئة إلى 48.53 دولار للبرميل. وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

ونقلت رويترز عن إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك قوله "جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط".

وأضاف "المخزونات الأميركية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع، ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100 بالمئة تقريبا، مما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويا، ويبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في11 ديسمبر، ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9مليون برميل.