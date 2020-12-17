بوتن يكشف متى سيتلقى لقاح كورونا "الروسي"

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، بفعالية لقاح "سبوتنيك- في"، كاشفا عن سبب عدم حصوله عليه حتى الآن.

وقال بوتن في مؤتمره الصحفي السنوي، إن اللقاح الروسي "جيد وآمن"، مؤكدا أنه سيتلقى اللقاح ضد كوفيد-19 عندما "سيصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية.

وأضاف بوتن (68 عاما) "أسمع توصيات خبرائنا وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقَ اللقاح بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكنا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأعلنت روسيا، الخميس، تسجيل 28214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 6711 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و760 ألفا.

وقالت السلطات إن 587 آخرين توفوا بالمرض ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في روسيا إلى نحو 49 ألف وفاة.