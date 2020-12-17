بعد زلزال اليابان.. الجزائر تتعرض لهزة أرضية بقوة 3.8 هرتز

كشفت الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية على موقع التدوينات القصيرة تويتر عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب "بوحمدان" بولاية ‎قالمة الجزائرية دون الإفصاح عن وجود ضحايا من عدمه.

وكانت وكالة الأنباء اليابانية، اليوم الخميس، قد ذكرت منذ قليل عن تعرض بعض المناطق في البلاد لزلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر، وخاصة محافظة إيواته، والمناطق المحيطة.

وأكدت الوكالة عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي، فيما لم تذكر أي معلومات عن إصابات، أو خسائر الممتلكات.

وأضافت عن تعرض المنازل والمباني لاهتزاز شديد في العاصمة اليابانية طوكيو جراء الزلزال.

وضرب زلزال قوي، أمس الأربعاء، جزيرة مينداناو في الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الزلزال الذي ضرب سواحل الفلبين بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب مينداناو ثاني أكبر جزر الفلبين وقع على عمق 26.9 كم.

ولم تُشر التقارير إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما لم يتم الإعلان عن تحذير من موجات تسونامي.

وتقع الفلبين في منطقة "حلقة النار" بالمحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.