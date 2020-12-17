رئيس وزراء بريطانيا يعلق على إصابة ماكرون بكورونا

بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "نأسف لسماع إصابة الصديق إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، نتمنى لك جميعا الشفاء العاجل".

وأعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، اليوم الخميس، دخول الرئيس الفرنسي العزل الذاتي لمدة 7 أيام، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان القصر الرئاسي الفرنسي كشف عن إيجابية مسحة ماكرون، ما أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن ناحية أخرى، كشفت السلطات الفرنسية أنه سيُسمح لفئة واحدة من النجاة من محظورات فترة أعياد الميلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التزام هذه الفئة بلبس الكمامات وعدم اللمس، كالتقبيل والسلام، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيُسمح للمقيمين في دور الرعاية الفرنسية بقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم خلال أعياد الميلاد في محاولة لمعالجة الوحدة التي يعيشونها، حتى لو كانت نتيجة اختبارهم (القاطنين في دور الرعاية) إيجابية بفيروس كورونا Covid-19، وهذا وفق ما ذكرت الحكومة الفرنسية، التي أكدت إن الزوار سيجب عليهم الحضور وفق اجراءات احترازية كبيرة.

سيتم تطبيق القواعد المخففة إلى حدٍ ما، في الفترة ما بين 15 ديسمبر و3 يناير، واعتبرت "أساسية" للحفاظ على الروابط الأسرية ومحاربة الوحدة.

يأتي ذلك بفرنسا وسط خلاف محتدم حول قواعد دور الرعاية في المملكة المتحدة، حيث انتقد العديد من الزوار حظر الزائرين لتسببه في أضرار جسيمة لصحة المتقاعدين.