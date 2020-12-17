بتمويل إسرائيلي.. كنيس يهودي لأول مرة في الإمارات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الخميس، أن مشروعا سكنيا في إحدى أرقى المناطق في دبي سيكون فيه لأول مرة في الإمارات وحتى في العالم العربي عموما، كنيس يهودي، ومصعد يعمل على توقيت ساعات أيام السبت، ومطهرة يهودية وسيقام بمشاركة رجل أعمال سوري ورجل أعمال إسرائيلي.

وذكر التقرير أن رجل الأعمال الإسرائيلي يزور حاليا الإمارات للمشاركة بمؤتمر "اسرائيل-دبي" والذي يشارك أيضا بتنظيمه.

وذكر التقرير أن رجل الأعمال الإسرائيلي فوجئ لدى زيارته المشروع السكني أن رجل الأعمال السوري قدم لهم هدية ثمينة بشكل إقامة كنيس فاخر يقام بالطابق الثاني بالمشروع، وتعهد أنه في حال تمكن من بيع الشقق سيعمل على إقامة مطهرة ومطعم يقدم الأطعمة الحلال حسب الأحكام اليهودية (كوشير) وجرى أمس في المكان احتفال تثبيت عضادة"المازوزا" ، وادخال لفيفة توراة.

ويشارك العشرات من رجال الاعمال، الحاخامات، شخصيات عامة ورجال اعمال مختصين في العقارات، من اسرائيل، فرنسا، جورجيا ودول اخرى في مؤتمر "اسرائيل- دبي" الذي يجمع بين مؤتمرا مهنيا الى جانب الاحتفال بعيد "الحانوكا"(الانوار) باجواء يهودية تقليدية على اراضي دبي.

وفي اطار المؤتمر، وكتقدير للصداقة التي تتشكل بين الطرفين، سيقف حاخامات وأئمة مسلمين كبار في احتفال اطلاق حمامات السلام، وسيتم اضاءة شمعات شمعدان بالقرب من برج خليفة المشهور.