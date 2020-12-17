لنا العزة بأننا الأقوى.. وزير الطاقة السعودي: نقود سوق النفط وسنصدر لمصر وأوروبا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن زيادة المملكة إنتاج النفط في الشهور الأولى لانتشار جائحة كورونا كان أمرًا مقصودًا.

وبحسب قناة "العربية"، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج أنقذ الصناعة النفطية العالمية، موضحًا أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي إن المملكة لديها برنامج للربط الكهربائي الخليجي وستصدر طاقة للعراق ومصر والأردن وربما نصل إلى أوروبا.

وأشار في ملتقى الميزانية السعودية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية، إلى أن التزام مجموعة أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.

وفي حين أشار إلى أن زيادة المملكة للإنتاج مطلع الجائحة كان أمرا مقصودا، قال "في ديسمبر احتفلنا بدورنا القيادي في إدارة سوق النفط".

وقال وزير الطاقة السعودي "لنا العزة بأننا الأقوى والأمكن في إدارة سوق النفط". وأضاف أن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا، لأن "هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل".

وقال الوزير إن اتفاقية أوبك بلس الحالية، سابقة في تاريخ المنظمة، لأنه لم يحدث توافق من قبل على اتفاقية تتجاوز سنة وهذا الاتفاق لمدة سنتين قابلة للتمديد من باب تعزيز مفهوم استقرار السوق، مضيفًا: "سوق النفط لن تترك دون إجراء التحوط المطلوب".

من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة السعودي: "لا نستهدف أسعارًا معينة للنفط ولم نذكر ذلك أبدا، ما نهدف إليه بالأساس هو استقرار أسواق النفط العالمية".

وتابع: "لا قيمة لأسعار مرتفعة إذا كانت مقدمات لانخفاض حاد لاحقا. لا قيمة لأسعار مرتفعة طالما أنها حاضنة لأسعار قليلة مستقبلًا، لم نعش فترة أن عشنا لأسعار منخفضة إلا أن تكون حاضنة لأسعار مرتفعة في المستقبل".