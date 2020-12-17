إسرائيل تسجل 3229 إصابة جديدة.. و«كابنيت كورونا» يُجمع على فرض قيود جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 3229 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 366 ألف حالة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس "تم تسجيل 3229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 366182، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3011".

وبحسب بيانات الوزارة فإن 21544 شخصا يعانون حاليا من الإصابة بكورونا من بينهم 400 مريض في حالة خطيرة.

وتنطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسرائيل يوم الأحد القادم، وبحسب المعلومات فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين، سيفتتحان الحملة بتلقي اللقاح يوم السبت.

من المقرر أن يبحث كابنيت كورونا الإسرائيلي الاحد فرض قيود جديدة على الحياة للحد من الإصابات .

ويجتمع كابنيت كورونا يوم الأحد المقبل ويناقش قيودًا جديدة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لبيانات مجلس الأمن القومي وزعت على الوزراء، من المحتمل أن تصل إسرائيل في الأيام المقبلة إلى الحد الذي حددته الحكومة للانتقال إلى "ضبط النفس المشدد" 2500 مريض يوميًا وعليه سوف يتم إغلاق جميع التجارة في إسرائيل، والمحلات والأسواق والمدارس في المدن الحمراء والبرتقالية وتخفيض المواصلات العامة بنسبة 50 %.