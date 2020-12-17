سفير المغرب يشارك في عيد حانوكا اليهودي

أعلنت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة اليوم، الخميس، عن مشاركة المغرب في حدث افتراضي لإضاءة الشمعة الأخيرة في عيد الحانوكا اليهودي.
وقالت بعثة إسرائيل على حسابها في موقع "تويتر"، إن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، سيشارك في هذا الحدث، إضافة إلى سفراء كل من الإمارات، والبحرين، لإضاءة “شمعة السلام في الشرق الأوسط.
مشاركة المغرب، اليوم، في هذا الحدث، الذي سيرأسه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جيلاد إردان، تأتي بعد أسبوع من إعلان المغرب لعودة علاقاته مع إسرائيل، بتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي، والتكنولوجي والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا، ولسنوات عديدة إلى غاية 2002، وتسهيل نقل السياح بين البلدين.
وكانت وسائل إعلام أعلنت عن توقع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر للمغرب، الأسبوع المقبل، رفقة وفد إسرائيلي، في أول رحلة مباشرة بين إسرائيل، والمغرب.
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