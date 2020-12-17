بعد إصابة ماكرون.. الاتحاد الأوروبي يحدد موعد بدء حملة تطعيم كورونا

أعلنت المفوضية الاوروبية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد موعد انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ في دول الاتحاد اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيبدأ في اليوم نفسه في كل دول الاتحاد.

وقالت إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تهدف إلى بدء التطعيمات ضد كوفيد-19 في "نفس اليوم'' في إشارة إلى "الوحدة".

وجاء بيانها أمام البرلمان الأوروبي في الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط على الكتلة للحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين بدأتا بالفعل في تلقيح الناس بلقاح صنع في الاتحاد الأوروبي بالاشتراك بين شركتي فايزر وبيونتك.

وفي الوقت نفسه ، دخلت ألمانيا في إغلاق صارم في محاولة للسيطرة على حالات الإصابة بالفيروس المستجد المتزايدة حيث قفز عدد الوفيات المسجلة من Covid-19 بمقدار 952 ، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن.

واليوم، كشف قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، اليوم الخميس، عن إيجابية مسحة ماكرون، ما أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن الإليزية دخول الرئيس الفرنسي العزل الذاتي لمدة 7 أيام، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".