قبل حل الكنيست بأيام.. وزير المالية الإسرائيلي يحاول تجنب الذهاب لانتخابات جديدة

خاطب وزير المالية الإسرائيلية يسرائيل كاتس اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب رئيس الوزراء بيني جانتس ، بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2020 وتقديمها إلى الكنيست للمصادقة عليها بحلول 23 ديسمبر ، كما ينص القانون - وبالتالي منع الانتخابات .

ويحاول كاتس تقديم الموافقة على ميزانية 2020 حتى يوم الثلاثاء ، في محاولة لمنع حل الكنيست .

وفي سياق متصل يرفض حزب "كاحوال لافان" حاليًا الموافقة على ميزانية 2020 ويطالب بالموافقة على ميزانية 2021 قريبًا.

ودعا كاتس "بيني جانتس" إلى دعم اقتراحه ومواصلة المناقشات حول الجداول الزمنية لتقديم الميزانية لعام 2021 ، وتجميد إجراءات حل الكنيست التي يتقدم بها حزب "كاحوال لافان" في الكنيست.