ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين بصاروخ باليستي على حدود جازان

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخًا باليستيًّا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وذكر العميد المالكي، في تصريحات صحفية، أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين وفق صحيفة سبق السعودية .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قد أفاد بتلقي الدفاع المدني بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان حيث سقط في أرض فضاء.

وذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان السعودية في بيان مقتضب له عبر تويتر أن شظايا المقذوف تناثرت في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان السعودية أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.