نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يؤكد أنه سيتلقى لقاح كورونا في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيتلقى لقاح فيروس كورونا، عندما سيصبح ذلك ممكنا لفئته العمرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا بدأت تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا إلى دول إفريقية.

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي، إن "الاهتمام (باللقاح الروسي) كبير، وهناك الكثير من الطلبات، نود تلبية جميع الطلبات التي تلقيناها من أصدقائنا الأفارقة".

وفي وقت سابق اليوم أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن اتفاق مع شركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero" على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، أول لقاح يتم تسجيله في العالم.