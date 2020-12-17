نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الحكومة الإسبانية سيعزل نفسه حتى 24 ديسمبر للقائه ماكرون الإثنين الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إنه سيعزل نفسه حتى 24 ديسمبر للقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الماضي.

وأكد مسؤول بالإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية في فرنسا، أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.