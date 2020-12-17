مباراة الهلال والفتح اليوم 17-12-2020 كاس خادم الحرمين الشريفين الموعد والقناة الناقلة للزعيم

أعلن مسؤولي كاس خادم الحرمين الشريفين موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في دور ال16 من البطولة التي يعشق متابعتها كل محبي كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، ليلتقي الزعيم الذي يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021، مع نادي الفتح الذي يظل متأخراً بترتيب كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومع وصولنا لليوم فهناك عدد لا بأس به من مباريات اليوم المتبقية في دور الستة عشر ضمن بطولة كاس خادم الحرمين، من ضمنها مباراة الاتحاد والوحدة النارية التي سيكون بها حماسة غير عادية، وكذلك لقاء العين والأهلي السعودي، سنعرف بعد هذه اللقاءات من المتأهل لدور ربع النهائي بعد صعود نادي النصر الذي تخلف في ترتيب الدوري السعودي 2021 وكان غير متوقع له ذلك.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم

تحدد انطلاق المباراة ليكون مساء يوم الخميس الموافق 17 من ديسمبر 2020، علي أن يتم لعب اللقاء وفق البيانات المرفقة ببطاقة المباراة كالآتي:-

البطولة:- كاس خادم الحرمين الشريفين.

الملعب:- استاد الملك فهد الدولي.

اليوم:- الخميس 17 ديسمبر.

المناسبة:- دور الستة عشر.

رقم المباراة:- 2.

كانت المواعيد المعلنة بخصوص اللقاء، أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، علي أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة إلا ثلث مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت، كما ينطلق اللقاء في تمام السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال اليوم

تستمتعون باللقاء عبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كاس خادم الحرمين الشريفين، ومن ضمنها قناة تذيع الفتح والهلال السعودي وهي KSA Sports 3 HD، ومعلق المباراة هو سمير المعيرفي.