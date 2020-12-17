أخر أخبار نادي النصر السعودي وفتح الباب للمتخاذلين

يشهد نادي النصر السعودي هزائم عديدة في الفترة الأخيرة ، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الغضب بين جمهور نادي النصر، وأيضا غضبت إدارة النادي لما تراه من تقصير من قبل اللاعبين، لم تجد إدارة نادي النصر أمامها خيار سوي فتح الباب أمام كل لاعب متخاذل لا يستحق ارتداء قميص الفريق أثناء الفترة المقبلة، وكان هذا القرار محاولة لوضع حد لهزائم الفريق، وما يظهره من تدني فى المستوى و تأخر مستوي أداء اللاعبين، وهذا نظرا لكثرة الهزائم الذي تعرض لها الفريق فى هذا الموسم.

هزائم نادي النصر المتكررة

خسر نادي النصر السعودي أمام الأهلي فى منافسات الجولة الثامنة من بطولة “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” ، وتم الفوز من قبل الأهلي على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، حيث قام كلا من “الراقي” و “إدريس فتوحي” بتسجبل الهدفين، في حين أن قام “أيمن يحيي” بتسجيل هدف نادي النصر، وبهذا أصبح رصيد الأهلي ١٦ نقطة، ليرتفع إلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، في حين أنه تجمد رصيد نادي النصر السعودي عند ٤ نقاط وظل بهذه النتيجة في المركز الخامس عشر كما هو.

تصريحات “صفوان السويكت” رئيس نادي النصر السعودي

أدت النتائج السلبية لنادي النصر هذا الموسم وهزائمه العديدة المتتالية القاسية إلي غضب جماهير نادي نصر، وأصبحت الجماهير تنتقد اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما دفع كل هذا “صفوان سويكت” رئيس النادي تأكيده أن باب النادي مفتوح أمام كل متخاذل، لا يُقدر قيمة القميص الذي يرتديه، والنادي الذي يلعب به.

وأكد على انه لن يسمح بتكرار هذه النتائج مرة أخرى ، ويجب التعاون من قبل الجميع حتى يتم استعادة الانتصارات، والخروج من هذا الوضع الكارثي.

وتابع سكويب حديثه للاعبيه أن نادي النصر لا يقف عليه ولا عليهم، ويجب إظهار الرغبة والحماس، والاهتمام بالأداء وعدم إلقاء اللوم على الجهاز الفني.

النصر يعلن انتهاء موسم نجم الفريق

وفي ظل هذه النتائح تلقي نادي النصر صدمة جديدة، حيث صدرت الكشوفات الطبية وأعلنت عن إصابة “كيم جيم سو” لاعب ظهير أيسر الفريق بقطع كامل في وتر القدم، وتابع البيان أن اللاعب يحتاج لفترة راحة