مصر.. بيان من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة ميت غمر"

أمرت النيابة العامة في مصر، الخميس، بحبس 7 أشخاص لتعديهم على فتاة بمدينة "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، بدلتا النيل، بعد أن طاردوها في شارع عام، وتحرشوا بها بالقول واللمس.

وأوضحت النيابة العامة المصرية، أنها "أُخطرت في 12 ديسمبر بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة 7 فتيان لها خلال سيرها بطريق عام في ميت غمر، وملامستهم جسدها وإثارة المارة ضدها".

وأضافت أن 5 من هؤلاء كانوا يستقلون سيارة بينما كان اثنين على متن دراجة آلية، لافتة إلى أن الفتاة دخلت إلى مقهى لتفاديهم لكنهم انتظروها حتى خرجت واستمروا بملاحقتها.

ولاحقا، دخلت الفتاة إلى معرض للسيارات حيث قام المالك بتوفير وسيلة لنقل الفتاة إلى منزلها.

وأكدت الفتاة في شكواها للنيابة العامة، أنها تلقت تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم، ومحام موكل للدفاع عن بعضهم، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت إلى أن تلك المنشورات تضمنت "التشهير بها للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها".

وقالت النيابة العامة في مصر، إنها استمعت إلى 6 شهود على الواقعة من بينهم صاحبا المعرض والمقهى حيث توارت الفتاة عن الأنظار، لافتة إلى أن تحريات الشرطة أسفرت عن "صحة تعدي المتهمين على المجني عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة".

ونوهت النيابة في منشور على فيسبوك، إلى "رصدها ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدا لها، وأخرى تتناول تفاصيل غير دقيقة عن الواقعة"، مشددة على "اتخاذ مل يلزم من إجراءات لما تشكله هذه المنشورات من جرائم يُعاقب عليها القانون".

وكان وسم (هاشتاغ) "ادعم بسنت" قد تصدر أكثر المواضيع تداولا على تويتر في مصر.